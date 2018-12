Am ersten Weihnachtstag war es endlich so weit: Helene Fischer (34) zog mit ihrer Show mal wieder zahlreiche Fans vor die Flimmerkiste. Obwohl die Sendung bereits vor einigen Wochen aufgezeichnet worden war, sahen Zuschauer das Spektakel aufgrund der jüngsten News um die Künstlerin mit anderen Augen: Immerhin hatte Helene erst vor Kurzem ihr Beziehungsaus mit Florian Silbereisen (37) bekannt gegeben und sich zeitgleich zu ihrer Liebe zu dem Tänzer Thomas Seitel bekannt. So fanden Promiflash-Leser Helenes ersten TV-Auftritt danach!

In einer Umfrage äußerten sich stolze 8.324 User (Stand: 26.12.18, 9:50 Uhr) zu "Die Helene Fischer Show". Davon empfanden satte 5.614 Voter (67,5 Prozent) viele Momente der diesjährigen Sendung angesichts von Helenes Trennung als sehr zweideutig. Die Schwärmerei der Musikerin für ihre Akrobaten, zu denen sonst auch ihr neuer Freund gehört, war laut Fankommentaren einer von ihnen. Dagegen fielen lediglich 2.710 Stimmen (32,6 Prozent) an der Sendung nichts Besonderes auf: Sie hätten alles als normal empfunden.

Zweideutig hin oder her: Fest steht, dass Helenes privates Liebes-Wirrwarr für ordentliches Interesse gesorgt hat: Ihre Performance sorgte für einen regelrechten Quoten-Rekord! Ganze 5,73 Millionen Haushalte Deutschlands hörten der "Atemlos"-Interpretin beim Singen zu.

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" 2017

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

Michael Zargarinejad/ZDF Helene Fischer in "Die Helene Fischer Show" 2018

