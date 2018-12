Bei Pink (39) hören die Feierlichkeiten gar nicht mehr auf! Die Musikerin hat vor Weihnachten wahrscheinlich bereits mehrere Stunden mit dem Einpacken von Geschenken zugebracht – immerhin stand für ihre beiden Kinder die große Bescherung an. Doch während bei anderen Familie nach den Feiertagen erst einmal Schluss mit der Schenkerei ist, geht der Spaß in den vier Wänden der Sängerin schon am zweiten Weihnachtstag von vorne los: Ihr kleiner Sohn hat am 26. Dezember Geburtstag!

Ihren aktuellen Beitrag auf Instagram widmete die "Raise Your Glass"-Interpretin nun ihrem kleinen Sohnemann Jameson Moon Hart (2): "Zwei", lautet die knappe Bildunterschrift der stolzen Mama – in diesem Fall musste sie aber auch nicht viel dazu erklären, denn die dazugehörigen Schnappschüsse sagen mehr als tausend Worte! So zeigt das erste Bild das Geburtstagskind ganz offensichtlich mit einem seiner Geschenke: Glücklich strahlt Jameson darauf einen roten Plüsch-Elmo an – und scheint den berühmten Bewohner der Sesamstraße damit zu seinem neuen Dauerbegleiter auserkoren zu haben!

Ähnlich süß ist auch ein weiterer Schnappschuss, der die Geburtstagstorte des kleinen Jubilars zeigt. Der mit rosa Zuckerguss und der Aufschrift "Happy Birthday, Jamo" verzierte Kuchen dürfte nicht nur Jameson Moon, sondern auch seiner fünf Jahre älteren Schwester Willow Sage Hart (7) geschmeckt haben.

