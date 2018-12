Ist Herzogin Meghan (37) etwa doch keine royale Rebellin mit gewissen Allüren? Seit Monaten brodelt am britischen Königshaus die Gerüchteküche: Immer wieder werden böse Zungen laut, die behaupten, sie lege hinter verschlossenen Türen ihr strahlendes Lächeln ab und stelle die Nerven des Personals auf die Probe. Nicht nur soll die einstige Suits-Schauspielerin den Bediensteten ständig mit Extrawünschen in den Ohren liegen, sondern auch ihre Schwägerin Kate (36) mit ihrem Verhalten verärgert haben. Die Mitglieder der Gospel-Gruppe Kingdom Choir erlebten Harrys Liebste aber ganz anders! Gegenüber Promiflash schilderten sie ihre Erfahrungen mit Meghan.

Der Chor, der von Karen Gibson geleitet wird, hatte die große Ehre, bei Harry (34) und Meghans Hochzeit performen zu dürfen. Die Sängerinnen und Sänger erlebten die 37-Jährige hautnah und können die Anschuldigungen überhaupt nicht nachvollziehen. "Uns kam es gar nicht so vor, als sei Meghan herrisch. Sie und Harry wussten beide ganz genau, was sie wollten und kommunizierten das auch. Aber das war alles sehr freundlich und persönlich", erinnerte sich Elaine Simpson im Gespräch mit Promiflash.

Dabei traf das Ensemble genau in dem Zeitraum auf Harrys Liebste, in dem sie Herzogin Kate einer Anekdote zufolge zum Weinen gebracht haben soll. Wie Daily Telegraph erfahren haben will, soll Meghan damals bei einer Kleideranprobe der Blumenmädchen etwas gesagt oder getan haben, dass Kate stutzig machte – und bei ihr schließlich sogar Tränchen kullern ließ! Was genau das Fass zum Überlaufen gebracht haben könnte, ist jedoch nicht bekannt.

Lauren Hurley/Empics/ActionPress Der Kingdom Choir vor dem Kenstington Palace in London

i-Images via ZUMA Press / Zuma P Herzogin Meghan bei ihrem Besuch im Brinsworth House am 18. Dezember 2018

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan auf dem Balkon des Buckingham Palace

