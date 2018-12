Da ist Tristan Thompson (27) eine bombastische Party durch die Lappen gegangen! Wie in jedem Jahr veranstaltete der Kardashian-Jenner-Clan rund um Kim Kardashian (38), Kylie Jenner (21) und Co. auch 2018 wieder eine riesige Weihnachts-Sause. Mit einem großen Berg Kunstschnee, einer Extraportion Glitzer und hochkarätigen Gästen übertraf sich die berühmte Familie in diesem Jahr jedoch selbst. Nur von einem fehlte jede Spur: Wo war Khloes (34) Partner Tristan?

Laut eines E! News-Insiders schaffte es Tristan terminlich einfach nicht von Cleveland nach Los Angeles. Als Spieler für das Basketballteam Cleveland Cavaliers ist der 27-Jährige in einen festen Trainingsplan eingebunden. "Er ist daher nicht so flexibel", verriet der Informant. Da Khloe, Tristan und ihr gemeinsames Töchterchen True bereits Thanksgiving zusammen verbracht hatten, habe sich die Reality-TV-Beauty entschieden, Weihnachten mit ihren Schwestern zu feiern. "Es war ein besonderer Moment für sie, True gemeinsam mit ihren Cousinen am Weihnachtsmorgen zu sehen. Auch die Party wollte sie auf keinen Fall verpassen", erklärt die Quelle weiter.

Tristan hat nicht das beste Verhältnis zu den Kardashians. Nachdem herausgekommen war, dass er Khloe noch während der Schwangerschaft betrogen hatte, ist der berüchtigte Promi-Clan nicht sonderlich gut auf den Sportler zu sprechen. Vor allem Kim hat sämtliches Vertrauen in den Basketballer verloren. "Ich denke, er ist nur betroffen, weil er in der Öffentlichkeit blöd aussieht und ausgebuht wird", äußerte sie ihre Bedenken vor Kurzem in einer Keeping up with the Kardashians-Episode.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True und Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Splash News Tristan Thompson spielt für das Basketballteam Cleveland Cavaliers

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

