Seit 1981 schippert Das Traumschiff bereits über die sieben Weltmeere und steuerte in mittlerweile über 80 Episoden allerlei ferne Länder und exotische Ziele an. Bei seiner letzten Reise geriet der kultige TV-Kreuzer während der Dreharbeiten allerdings in einen Sturm – und das mitten auf hoher See! Schauspielerin Gila von Weitershausen (74) alias Witwe Susanna hat die alles andere als traumhafte Schifffahrt miterlebt und verriet jetzt: Sowohl die Besatzung als auch etliche Passagiere musste von Medizinern behandelt werden!

Einen Monat verbrachte Gila auf dem Kreuzfahrtschiff Amadea und stand davon rund acht Tagen vor der Kamera. Der Kapitän nahm Kurs auf Hawaii, wo die 82. Folge gedreht werden sollte. Doch während ihrer Reise zog ein Unwetter auf: "Ich war vier Wochen auf dem Schiff und fand es unglaublich schön. Aber als wir auf See waren, sind wir in einen Sturm geraten", erzählte die Seriendarstellerin im Bild-Interview und erinnerte sich: "Das dauerte drei Tage. Mehr als die Hälfte der Passagiere und Besatzung lag flach. Der Schiffsarzt hatte viel zu tun."

Gila selbst schien ziemlich seefest zu sein: Ihr setzten der hohe Wellengang des Meeres und die starken Windböen nicht so stark zu. "Ich habe mich abends auf Deck 10 gesetzt. Die Wellen sind bis dorthin an die Fenster geschlagen", verriet sie weiter. Ernsthaft verletzt wurde dabei zum Glück niemand, doch das Schiff blieb nicht ganz unbeschadet: "Im Restaurant ist sogar eine Scheibe kaputtgegangen. Ich fand das spannend."

ActionPress/imagebroker.com Die MS Deutschland, "Das Traumschiff"-Drehort bis 2015

ZDF / Dirk Bartling Dana Golombek und Gila von Weitershausen in "Das Traumschiff" 2018

ZDF / Dirk Bartling Szene aus "Das Traumschiff", Dezember 2018

