Wird Sunny im letzten Moment vor dem Serientod gerettet? Für die GZSZ-Fans stehen nervenaufreibende Szenen an: In der 6666. Folge der Kult-Daily nimmt Sunny (gespielt von Valentina Pahde, 24) Drogen, um sich für die Silvesterparty in Stimmung zu bringen. Für diese Entscheidung bezahlt sie möglicherweise mit ihrem Leben. Doch eine andere Figur kommt der Blondine im entscheidenden Moment zu Hilfe – wird sie Sunny retten können?

Achtung, Spoiler!

Die Enkelin von Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) stürzt im Rausch in die Spree und schreit um Hilfe, und tatsächlich werden ihre Rufe gehört: Laut Bild-Informationen ist es Nihat (Timur Ülker, 29), der Sunny aus der lebensbedrohlichen Situation befreien will. Ohne zu zögern springt er in den Fluss, schwimmt zu ihr und zieht sie aus dem Wasser. Ob die Architektur-Studentin den Unfall überlebt, ist dagegen noch nicht bekannt – da müssen die Zuschauer ab 19:40 Uhr vorm TV mitfiebern!

Für Valentina Pahdes Rolle wäre es der tragische Abschluss eines stürmischen GZSZ-Jahres voller Höhen und Tiefen. Erst trennte sich Sunny von Chris (Eric Stehfest, 29), dann rettete sie ihren Großvater vor dem Tod und plagte sich mit Schuldgefühlen wegen eines tödlichen Autounfalls herum. Hinzu kommt, dass ihr Studium nicht nach Plan verläuft – all diese Ereignisse führten dazu, dass Sunny zum Jahreswechsel mit Ecstasy betäubt alle Sorgen vergessen will. Glaubt ihr, sie wird den Unfall überleben? Stimmt ab!

