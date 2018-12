Offene Worte von Prinzessin Sofia von Schweden (34)! Bevor die Skandinavierin ihre große Liebe Prinz Carl Philip von Schweden (39) kennenlernte, war einiges anders: Die bürgerlich geborene Sofia Hellvquist studierte Rechnungswesen in New York und arbeitete nebenbei als Teilzeitkellnerin und Glamour-Model. Vor acht Jahren bestätigte der schwedische Hof dann die Beziehung zwischen der Reality-TV-Teilnehmerin und dem Blaublüter. Im Juni 2015 gaben sich die beiden das royale Jawort – von da an änderte sich Sofias Leben komplett.

In einer schwedischen TV-Doku "Das Jahr mit der Königsfamilie" gab die 34-Jährige tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. Die erste Zeit als Prinzessin sei für sie sehr anstrengend gewesen. "Vor einigen Jahren war ich nicht sicher, ob ich das schaffen würde, so öffentlich zu sein. Jetzt ist es viel besser", gestand sie. Zu Beginn stand Sofia tatsächlich zwischen zwei Stühlen: "Ich hätte mich gegen diese Welt entscheiden können, aber dann hätte ich die Liebe meines Lebens und meine beiden Kinder nicht", betonte die schwedische Schönheit voller Glück.

Heute sind Sofia und ihr Carl Philip seit drei Jahren verheiratet und krönten ihre Ehe inzwischen mit zwei Söhnen. Ihr Familienglück teilen die beiden regelmäßig auf ihrem privaten Instagram-Kanal und geben niedliche Einblicke in ihr Leben mit Prinz Gabriel (1) und Prinz Alexander (2).

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden im Sophiahemmet College

Anzeige

Ole Jensen/Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de