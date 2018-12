In der ARD-Telenovela Sturm der Liebe spielt Paulina Hobratschk (20) das freche und kecke Mädchen Valentina Saalfeld. Ihre Figur erlebt in der TV-Serie gerade die erste große Liebe und verdreht dem jungen Fabien (Lukas Schmidt, 20) dabei ordentlich den Kopf. Doch wie sieht es privat bei der Schauspielerin aus? Jetzt verrät die Blondine, ob auch im realen Leben Schmetterlinge in ihrem Bauch flattern.

Auf dem Bildschirm sind sie derzeit das Traumpaar schlechthin. Die "Sturm der Liebe"-Charaktere Valentina und Fabien flirten und küssen in der Sendung, was das Zeug hält – mit so viel Körperkontakt hatte die 20-Jährige zu Beginn ein Problem, wie sie im Gespräch mit Bunte verrät: "Am Anfang war es natürlich ungewohnt, da wir uns überhaupt nicht kannten, aber mittlerweile ist es ganz normal geworden."

Das TV-Liebespaar sei im echten Leben nur gut befreundet. Die Münchnerin ist derzeit Single, hat allerdings schon genaue Vorstellungen, wie ihr Mister Right aussehen sollte: „Was mich schon immer fasziniert hat, sind Typen mit dunklen Locken und blauen Augen. Auf jeden Fall muss er älter sein als ich, Humor haben und mich mit allen Ecken und Kanten mögen.“

Petra Schönberger / Future Image Lukas Schmidt, Schauspieler

Instagram / lukasschmidt_ Paulina Hobratschk und Lukas Schmidt, Schauspieler

ARD/Christof Arnold Paulina Hobratschk, deutsche Schauspielerin

