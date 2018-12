Sportlich, sportlich! Seit Annemarie (41) und Wayne Carpendale (41) im Mai Eltern eines Sohnes geworden sind, ist nichts mehr wie vorher: Alles dreht sich um den gemeinsamen Nachwuchs! Vor allem der Sohn von Howard Carpendale (72) hat sich zu einem echten Super-Daddy gemausert und meistert die Touren mit dem Sohnemann locker alleine. Nun waren der Neu-Papa und der Knirps wieder zusammen am Flughafen unterwegs – und damit es dabei nicht ungemütlich wird, hatte Wayne sein Mini-Me in einen Jogginganzug gesteckt!

Auf Instagram postete der Schauspieler ein Foto des Babys, das liegend an einer Flasche nuckelt. Der absolute Hingucker: Der Junge trägt einen coolen grau-blauen Einteiler. Dazu schrieb Wayne gewohnt humorvoll: "Die Frage ist, wer hier die Kontrolle über sein Leben verloren hat." Mit dieser Betitelung bezog sich der Moderator auf das berühmte Zitat von Designer Karl Lagerfeld (85), der einst behauptet hatte: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."

Obwohl Karl also von diesem Look offenbar nicht so angetan wäre – die Fans der Carpendale-Familie sind es umso mehr. "Ich schmeiß mich weg. Er ist schon obercool" oder "Liebe eure Bilder und Kommentare einfach! Ihr macht so einen unkomplizierten Eindruck auch im Umgang mit dem Kleinen...", lauteten die begeisterten Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / wayne_interessiert_s Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale am Flughafen in München

Instagram / wayne_interessiert_s Howard Carpendale und sein Enkelsohn

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Wie findet ihr den Mini-Jogging-Anzug? Supersüß! Ist nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



