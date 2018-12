Nina Dobrev (29) ist in der Form ihres Lebens – und das sagt sie nicht nur, sie zeigt es auch. Der Vampire Diaries-Star ziert die neue Ausgabe von "Women's Health" und präsentiert sich schon auf dem Cover mit einem perfekt modellierten Waschbrettbauch. Zum Glück verrät sie im Innenteil auch, wie sie es zu dieser Traumfigur gebracht hat – und erstaunlicherweise gehört mehr Essen mit zum Programm.

"Ich muss jeden Tag irgendwie ins Schwitzen kommen", erzählt Nina, "selbst wenn es nur im Dampfbad ist". Auch bei ihr seien "manche Tage besser als andere" und es gebe Zeiten, da bekomme ihr Hund Maverick einen kürzeren Auslauf, als er verdient habe. Generell jedoch gehöre Bewegung dazu, Klettern oder Schwimmen zum Beispiel. Etwas neben dem täglichen Work-out zu tun "ist der größte Spaß und erzielt auch die größte Wirkung, weil man das eigene System aufrüttelt."

Zum Thema Essen sagt Nina, sie nehme mehr zu sich als je zuvor. Das sei wichtig, um den Stoffwechsel in Gang zu halten. "Ich fühle mich gesünder. Du bist auch besser drauf, wenn der Magen nicht leer ist. Das Gehirn funktioniert besser und du bist einfach eine freundlichere Person." Nina ist überzeugt, dass sie früher zu beschäftigt war, um das Beste aus sich herauszuholen. Heute lebe sie bewusster, "bei dem was ich esse, wie ich esse und bei dem, was ich mache".

