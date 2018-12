Sarah Harrison (27) kann ihr Glück kaum fassen! Innerhalb der letzten Jahre hat sich das Leben der Influencerin von Grund auf verändert: Die ehemalige Kandidatin der Kuppelshow Der Bachelor fand nach ihrem Show-Ausstieg in dem Sportler Dominic Harrison (27) ihre große Liebe. Das Paar verlobte sich, heiratete und die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Mia Rose Harrison (1) setzte ihrer Lovestory anschließend die Krone auf. So viel Romantik rührt die Web-Beauty bis heute!

In ihrer Frage- und Antwortrunde in ihrer Instagram-Story könnte Sarah jedenfalls nicht glücklicher sein: "Hättest du dir dein Leben vor zehn Jahren so vorgestellt?", will ein Fan wissen. Die Antwort seines Idols lässt nicht lange auf sich warten: "Ich wollte immer glücklich sein und meine eigene Familie gründen mit dem Mann meiner Träume. Mein Leben ist noch viel schöner, als ich es mir je hätte vorstellen können", verkündet die Frohnatur.

Dabei ist Sarah und Domis Liebesgeschichte noch lange nicht am Ende: Schon bald werden Herr und Frau Harrison sich ein weiteres Mal das Jawort geben. Dieses Mal wird sogar ein kleiner Ehrengast dabei sein – ihre Tochter, die während der Zeremonie als zweite Braut an der Seite ihres Papas stehen soll.

tetty.net Dominic und Sarah Harrison an ihrem Hochzeitstag

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrisons Instagram-Story

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

