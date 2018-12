Cathy Hummels (30) hat den Styling-Durchblick! Als Designerin und Influencerin weiß die schöne Frau von Mats Hummels (30) immer genau, was gerade im Trend ist und was nicht: Neben einer eigenen Dirndl-Kollektion entwarf die gebürtige Bayerin im vergangenen Sommer sogar schon eine ganz individuelle Auswahl an Schuhen – doch damit nicht genug: Cathy verriet ihren Followern schon jetzt, welches natürliche Accessoire 2019 durchstartet!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige einen neuen Schnappschuss mit einer scherzhaften Beauty-Prognose für das kommende Jahr: "Wenn-man-keine-Zeit-für-Make-up-hat-und-der-kleine-Racker-einen-auf-Trab-hält-Look – Augenringe sind Trend!", schrieb die Mama des kleinen Ludwigs zu einem ungeschminkten Selfie. Ihr müdes Aussehen als Mutter eines Babys nimmt Cathy nämlich mit einer guten Portion Humor: "Der Hingucker 2019!", amüsierte sie sich weiter.

Doch nicht nur ihr neues Paar Augenringe ist für die Fashion-Liebhaberin ein positiver Nebeneffekt ihrer neuen Mama-Rolle: Erst vor Kurzem gab die Nationalspieler-Ehefrau glücklich zu, seit der Geburt einige Pfunde zugelegt zu haben. "Jetzt habe ich ein paar Kilo mehr, aber auch ein paar Kilo Glück mehr", teilte sie ihren Fans mit einem Bikini-Foto mit – und strahlte über beide Ohren.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Bloggerin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Urlaub

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels im Dubai-Urlaub im November 2018

