Fünf Kinder von drei Männern – und Kerry Katona (38) hat noch nicht genug! Die Ex-Atomic Kitten-Sängerin ist offenbar ein echter Familienmensch und geht in ihrer Rolle als Mutter voll auf. Und obwohl ihre letzte Flamme in Person von Ryan Mahoney erst im Oktober erloschen war, hat sie den Glauben an ein glückliches Familienleben noch nicht aufgegeben. Denn jetzt hat sie verraten: Sie wünscht sich noch Kind Nummer sechs!

Die 38-Jährige erzählt der britischen Sun: "Ich habe den Gedanken an eine Romanze oder Ehe nicht aufgegeben, ich glaube noch immer fest daran – ich will es nur nicht jetzt." Ihr Kinderwunsch scheint ihr dabei enorm wichtig zu sein, denn sie gibt sich überzeugt: "Ich werde definitiv ein weiteres Kind haben. Ich wollte immer sechs. Mein Traum war es immer, Ehefrau und Mutter zu sein. Und er ist es immer noch." Von ihrem künftigen Partner hat Kerry eine sehr genaue Vorstellung. In keinem Fall dürfe er ein "Blutsauger" sein, zitiert sie die Sun: "Der letzte denkt immer noch, er sei berühmt, nur weil er mich geheiratet hat."

Viele Kinder von mehreren Männern scheint eine Art Tradition unter den Stars von Atomic Kitten zu sein. Denn wenn Kerrys Wunsch in Erfüllung ginge, hätte sie sechs Kinder von vier verschiedenen Männern. Und auch ihre Ex-Kollegin Natasha Hamilton (36) hatte vier Partner – doch von jedem nur ein Kind.

Hewitt / SplashNews.com Kerry Katona in London

Featureflash / ActionPress Kerry Katona in London, November 2018

Eamonn M. McCormack/Getty Images Natasha Hamilton bei den "National Film Awards" 2017 in London

