In seiner Vaterrolle geht er voll auf! Lukas Podolski (33) ist den meisten wohl als einer der größten deutschen Fußballstars der vergangenen Jahre im Gedächtnis geblieben. In zahlreichen Spielen kickte er für die deutsche Nationalmannschaft. Mittlerweile steht Poldi zwar nicht mehr für Deutschlands Elf auf dem Platz, sondern spielt im fernen Japan für Vissel Kobe – dennoch gelingt es ihm, sein Familienleben mit Frau und Kindern in vollen Zügen zu genießen. Wie sehr er in seinem Alltag als Vollblut-Papa aufgeht, beweist er jetzt mit einem süßen Posting auf seinem Social-Media-Kanal.

Auf Instagram teilte Lukas einen malerischen Schnappschuss, der den Familienvater in einem Pool vor einer Berg-Landschaft zeigt. Auf seinem Arm: seine kleine Tochter Maya. Dazu schrieb der 33-Jährige: "In meinem Leben gab es paar Rückschläge, aber umso mehr auch viele schöne Momente und Erfolge. Aber am Ende ist nichts so groß wie die Liebe zu meinen Kids. Danke, dass es euch gibt. Ich liebe Euch!"

Mit Ehefrau Monika hat Lukas noch einen zweiten Spross: Sohn Louis erblickte 2008 das Licht der Welt. Dass der Kicker ein absolut blühendes Familienleben erfährt, machte er auch im Juni deutlich. Als er seinen siebten Hochzeitstag mit seiner Liebsten feierte, widmete er ihr ebenfalls einen Insta-Beitrag: "Vor sieben Jahren haben wir ja zueinander gesagt. Du bist meine wunderschöne Frau und viel wichtiger: die beste Mutter meiner Kinder!"

Instagram / poldi_official Lukas Podolski mit Tochter Maya

Instagram / poldi_official Maya Podolski im Dezember 2018

Instagram / poldi_official Lukas Podolski und seine Frau Monika

