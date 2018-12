Sie teilen ihr Glück mit der ganzen Netzgemeinde! Nach ihrem Drogenrückfall im Juli scheint es Demi Lovato (26) langsam aber sicher wieder besser zu gehen. Auch in ihrem Liebesleben ist die Sängerin glücklich, wie lange nicht und das hat Demi Henry Levy zu verdanken. Regelmäßig werden die 26-Jährige und der Modemacher beim Knutschen von Paparazzi erwischt. Jetzt sorgten die Turteltauben für eine Premiere und küssten sich in einem Online-Video!

In dem kurzen Clip, der allem Anschein nach in Henrys Instagram-Story veröffentlicht wurde und einem Demi-Fan-Account auf Twitter vorliegt, befindet sich das Paar offenbar in einem Flugzeug. Total verknallt beugt sich Demi zu ihrem Freund, der neben ihr sitzt, um ihm einen dicken Schmatzer auf den Mund zu drücken. Ihr Strahlen nach dem Knutscher spricht eindeutig Bände.

Der Fashiondesigner soll zu Teenagerzeiten den einen oder anderen Entzug gemacht haben. Ihre ähnlichen Erfahrungen sollen einer der Gründe sein, warum die "Tell Me You Love Me"-Interpretin so starke Gefühle für Henry hat. "Die Tatsache, dass beide clean sind und ihre Höhen und Tiefen hatten, bedeutet ihr sehr viel", heißt es nach Us Weekly-Informationen aus Demis Umfeld.

Getty Images / Emma McIntyre Demi Lovato bei der Premiere ihrer YouTube-Dokumentation "Simply Complicated" 2017

Getty Images / Neilson Barnard Demi Lovato bei den American Music Awards 2017

TMZ/MEGA Henry Levy und Demi Lovato in Los Angeles

