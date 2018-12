In Trixi Gieses (19) Leben hat sich so einiges verändert: Seitdem die mittlerweile rothaarige Beauty Anfang des Jahres bei Germany's next Topmodel mitgemacht hat, konnte sie schon viel Luft in der Modelwelt schnuppern. Doch wie sehr war die Castingshow ein Sprungbrett für das einstige Küken von Modelmama Heidi Klum (45)? Im Promiflash-Interview verriet Trixi jetzt, wie es mit ihrer Karriere vorangeht!

Promiflash traf die Frohnatur am Rande der Glow und hakte mal genauer nach, wie es zukunftstechnisch gerade bei dem Catwalk-Girl aussieht. "Ich bin im Moment sehr, sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit mir selber und meinem Leben. Ich hab mein Leben durchgeplant. Model ist natürlich mit Zielberuf. Ich mache kleine Schritte, aber es geht voran", erzählte die 19-Jährige optimistisch drauf los.

Seit Mitte September hat sich bei Trixi aber noch etwas anderes ziemlich krass verändert – die Laufstegbeauty trägt jetzt rote Haare. Mit dieser neuen Frisur erhofft sich die Influencerin einen zusätzlichen Karriere-Boost: "Ich hoffe, dass es jobmäßig etwas verändert. Mal schauen, ich bin gespannt. Ich bleibe positiv. Ich hoffe, dass meine Bauchentscheidung ein Erfolg wird."

Instagram / trixigiese Trixi Giese, ehemaliges GNTM-Girl

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

