Für Prinz William (36), Herzogin Kate (36) und Co. stand am ersten Weihnachtsfeiertag der alljährliche Besuch eines Gottesdienstes in Sandringham an. Von den jüngsten Mitgliedern ihrer Familie, Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis, fehlte bei dem offiziellen Anlass zwar jede Spur, trotzdem wurden sie zum Gesprächsthema: Die Krönchen-Kinder waren am 25. Dezember richtig früh auf den Beinen!

In einem Fan-Video auf Instagram fragte ein Royal-Begeisterter Prinz William, wann seine Rasselbande aufgestanden sei. "Heute Morgen war es um 5 Uhr", erklärte der dreifache Vater. Kates Antwort war ein strahlendes Lächeln. Kein Wunder: Im Hello Magazine-Interview erinnerte sich ein weiterer Zaungast an ein ähnliches Gespräch mit der 36-Jährigen zurück: "Ich sagte zu Kate: 'Sind die Kinder früh aufgestanden?' und sie sagte: 'Sehr früh, aber es war schön, ihre Gesichter zu sehen."

Seit acht Monaten sind es drei Gesichter, in die Kate am Anfang eines Tages blicken darf. Am 23. April bekam die Herzogin ihren zweiten Sohn. Im Gegensatz zu seinen Geschwistern soll Louis ein ruhiges Baby sein.

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

James Whatling / MEGA Herzogin Kate im Evelina London Children's Hospital in London

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate an Prinz Louis' Taufe

