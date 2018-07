Ein echtes Bilderbuch-Baby! Seinen ersten öffentlichen Auftritt meisterte Prinz Louis mit Bravour. Bei seiner Taufe am 9. Juli in der historischen St. James Kirche in London machte der knapp drei Monate alte Sohn von Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) keinen Mucks. Im Gegenteil: Der Mini-Royal hat seinen großen Tag friedlich schlummernd verschlafen. Aber auch sonst sei der kleine Mann ein echtes Traum-Kind.

Während Prinzessin Charlotte (3) und Prinz George (4) an Papa Williams Hand den Taufgottesdienst ihres Bruders besuchten, träumte der Windsor-Spross in den Armen von Mama Kate. Von so einem lieben Kind zeigte sich auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (62), bei der Begrüßung der Brit-Royals begeistert. Woraufhin die Herzogin ihm erklärte, dass Louis generell ein sehr "entspannter und friedlicher" Junge sei. Außerdem gab sie scherzend zu, dass sie hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibe.

Seine Geschwister sind da schon deutlich wilder und aktiver unterwegs. Egal, ob ein Wutausbruch bei der Hochzeit von Tante Pippa (34) oder ein freches Zungerausstrecken bei der Trauung von Prinz Harry (33) und Neu-Herzogin Meghan (36) – die zwei halten ihre Eltern mit ihrem schelmischen Verhalten ganz schön auf Trab.

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan (hinten), Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern (vorne)

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate an Prinz Louis' Taufe

Andrew Milligan - WPA/Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

