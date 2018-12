Dieser Weihnachtstrailer der Telenovela Sturm der Liebe hat es wirklich in sich: Es wird leidenschaftlich geknutscht, wild auf einer Party getanzt und am Ende des Clips wird eine beliebte Figur ohne Bewusstsein im Schnee zurückgelassen. Neben all den spannenden Ereignissen sind die Fans aber wegen eines ganz besonderen Details total begeistert: Gleich mehrere Serienlieblinge scheinen 2019 an den Fürstenhof zurückzukehren.

Ein an Heiligabend auf Facebook veröffentlichtes Teaser-Video der Sendung versetzt das TV-Publikum in helle Aufruhr. Unter anderem küssen sich Boris (Florian Frowein, 30) und Tobias (Max Beier, 25) auf einer Party in schicken Anzügen. Haben die beiden etwa geheiratet? Auch eine weitere Szene bietet viel Raum für Spekulationen: Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36 ) und Alicia (Larissa Marolt, 26) reiten auf ihren Pferden durch einen verschneiten Winterwald. Deutet das etwa auf ein Comeback der Darsteller hin?

Auch bei Eva (Uta Kargel, 37) und Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55) gibt es eine dramatische Wendung. Im Beisein ihres Mannes schlägt Eva dessen Ex Xenia (Elke Winkens, 48) mit einem Spaten nieder, liegt aber später selbst reglos in einer schneebedeckten Landschaft. Ist ihr Serien-Aus damit besiegelt? Die Zuschauer sind jetzt schon mega-gespannt, wie es demnächst weitergeht: "Ich kann es kaum erwarten", lautet nur einer der vielen Kommentare unter dem Trailer.

ARD/Ann Paur Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof, Drehort von "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Boris Saalfeld (Florian Frowein, l.) und Tobias Ehrlinger (Max Beier, r.) bei "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Eva und Christoph Saalfeld

