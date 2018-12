Die potenziellen Gewinner der allerersten Staffel von The Voice Senior stehen fest! Seit dem 23. Dezember flimmert nach The Voice of Germany und The Voice Kids auch die Seniorenversion des Castingformats über die Mattscheiben. Endlich erhielt auch die Generation 60 plus die Chance, sich in die Herzen der Zuschauer zu singen – und die Coaches Yvonne Catterfeld (39), Mark Forster (34), Sasha (46) sowie Alec Völkel (46) und Sascha Vollmer (47) von The BossHoss von sich zu überzeugen. Insgesamt 20 Kandidaten – fünf aus jedem Team – kämpften heute Abend um den Einzug ins große Finale. Die Jury hat abgestimmt: Das sind die acht Talente, die im großen Showdown gegeneinander antreten werden!

Sasha musste zuerst zwei seiner Schützlinge weiterwählen. "Ihr wisst, ihr seid alle toll, aber ich muss mich entscheiden und ich weiß, niemand ist mir böse", begann er seine Verkündung. Er entschied sich für Dan und Gabriele (78)! Während der 64-Jährige seinen Musiker-Meister mit dem Song "Don't Stop Believin'" von Journey überzeugte, gab das älteste Teammitglied Gabriele eine deutsche Version von "Moon River" mit dem Titel "Für immer" zum Besten. Auch Yvonne musste in den "ekelhaft sauren Apfel" beißen, wie sie selbst sagte. Sie wählte zunächst den 80-jährigen Fritz weiter, der das Lied "Il Mare Calmo Della Sera" von Andrea Botticelli performte. Auch Janice (76) aus Scharnebeck konnte mit "Hound Dog" von Elvis Presley (✝42) überzeugen.

Anschließend waren die auserkorenen Anwärter von Mark an der Reihe, die ihm zufolge allesamt "voller Gefühl und voller Kraft" aufgetreten wären. Durchsetzen konnte sich zunächst Jörg (64) aus Düsseldorf, der mit seiner freien Interpretation von "Auf anderen Wegen" von Andreas Bourani (35) für reichlich Gänsehaut im Studio sorgte. Die Frohnatur aus dem Rheinland, Giselle (78), brillierte mit "Musik liegt in der Luft" von Caterina Valente. Zu guter Letzt reihten sich auch die zwei Goldkehlen Willi und Wolfgang aus der Crew von The BossHoss unter die Gewinner des Abends. Der 68-jährige Willi verzauberte mit dem Lied "Torna a Surriento" von Pavarotti. Wolfgang (61) hingegen rockte sich mit der Nummer "Smoke on the Water" von Deep Purple die Seele aus dem Leib.

