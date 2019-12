The Voice Senior hat den nächsten Gewinner! Am Sonntagabend hatten die Zuschauer des Castingshowablegers die Qual der Wahl. Sie durften entscheiden, wer der Nachfolger von Dan Lucas und der Sieger der zweiten Staffel werden soll. Die vier Kandidaten der Coaches Yvonne Catterfeld (40), Michael Patrick Kelly (42), The Bosshoss und Sasha (47) gaben alles, um diesen Preis abzusahnen. Am Ende holte sich Monika Smets aus Sashas Team den Titel.

Die Klassik-Sängerin darf sich nach dem Finale der zweiten Staffel als neue "The Voice Senior" bezeichnen. Die 68-Jährige aus Mönchengladbach konnte sich schon in der ersten Team-internen Finalrunde gegen ihren Kontrahenten Claus durchsetzen. Die Entscheidung fiel Sasha alles andere als leicht. "Vom Garten ins Zuschauer-Voting-Finale. Ich gehe mit Monika", erklärte er und muss sich dafür auch nicht weiter rechtfertigen. Schließlich feierte das Publikum seine Entscheidung und gab Monika die meisten Stimmen. Damit holte sich Sasha auch seinen zweiten Titel in Folge: Schon Dan Lucas hatte er gecoacht!

Die Fans des Formats waren jedenfalls hin und weg von dem neuen Champion. "Clever, Sasha, clever. Glückwunsch, Monika!" oder "Ich freue mich mega für sie", lauteten nur zwei der Lobpreisungen auf Twitter. Die Anhänger der Sendung dürften sich aber vor allem darüber gefreut haben, dass die Siegerehrung, anders als in der ersten Staffel, live und in Anwesenheit aller Juroren ausgestrahlt wurde. Was sagt ihr zu der neuen "The Voice Senior"-Siegerin? Stimmt in der Umfrage ab!

© SAT.1/André Kowalski Dennis LeeGree bei "The Voice Senior"

© SAT.1/André Kowalski Alec Völkel, Dieter 'Monty' Bürkle, Renate Akkermann und Sascha Vollmer

SAT.1 / André Kowalski Silvia Christoph bei "The Voice Senior", 2019

