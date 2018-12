Was haben Sylvie Meis (40) und Sophia Thomalla (29) gemeinsam? Auf den ersten Blick könnten die beiden Promi-Ladys kaum unterschiedlicher sein. Während die Niederländerin sich stets perfekt gestylt präsentiert und ihr Liebesleben meist unter Verschluss hält, ist das Motto der Berlinerin eher: frei Schnauze! Nun sind die beiden Blondinen aber tatsächlich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen – denn beide wurden von Paparazzi in Miami beim Knutschen mit ihren neuen Lovern erwischt!

Ob die beiden diese zufälligen Schnappschüsse untereinander abgesprochen haben? Nachdem am vergangenen Samstag erste Bilder in Umlauf geraten waren, die Sophia und ihren neuen Torwart-Freund Loris Karius (25) in Miami beim Busseln zeigten, schien die ebenfalls vor Ort anwesende Sylvie direkt nachliefern zu wollen – und schmuste am Strand ganz freizügig mit ihrem Bart Willemsen. In kurzen Abständen folgten anschließend immer neue, immer noch intimere Bilder von den beiden Paaren.

Doch welches Pärchen lieferte bisher die heißere Show ab? Während Sylvie und ihr Partner es bei Küssen und einem frechen Griff an den Po beließen, boten Sophia und Loris ihren Zuschauern eine megaheiße Zungen-Darbietung im Pool. Was sagt ihr: Welche wilde Knutscherei ist euer Favorit? Stimmt unten ab!

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla in Miami

MEGA Sylvie Meis und Bart Willemsen in Miami

MEGA Loris Karius und Sophia Thomalla im Urlaub in Miami

