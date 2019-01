Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) wollen ihr Glück allen zeigen! Nach wenigen Monaten Beziehung hatte sich das Paar an Heiligabend verlobt – das Topmodel und der Musiker wollen zusammenbleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Da ist es selbstverständlich, dass die zwei auch den Jahreswechsel gemeinsam verbrachten. Ein Accessoire der Modelmama zog dabei besonders viel Aufmerksamkeit auf sich: Heidi trug einen weißen Schleier – ist sie etwa schon in Braut-Stimmung?

Zusammen mit Heidis Kids feierten die Wahl-Amerikanerin und ihr Liebling Silvester mit einer Menge Party-Dekoration. Während Tom sich für eine bunte Brille entschied oder Heidis Sohn Johan für eine schwarze "Happy New Year"-Mütze, setzte sich die Germany's next Topmodel-Chefin einen Neujahrs-Haarreif mit angeklebtem Schleier auf den Kopf. Ausgelassen alberte sie später noch mit ihrem Verlobten herum – immer mit dabei: die an eine Braut erinnernde Kopfbedeckung. Lediglich für ein Tänzchen mit ihrem Liebsten legte Heidi das Plastik-Schmuckstück ab.

Einen vermisste man bei den Feierlichkeiten allerdings: Toms Bruder Bill Kaulitz (29). Der Tokio Hotel-Frontmann kann, wo sein Bruder und dessen Bald-Gattin sind, für gewöhnlich nicht weit sein. Der Sänger verbrachte den Neujahrsabend aber bei Feuerwerk und Champagner in Mexiko.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, Dezember 2018

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

