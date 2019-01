Herzogin Meghan (37) gilt als absolute Fashion-Ikone! Spätestens seit ihrer Traumhochzeit mit Prinz Harry (34) im Mai interessiert sich die Öffentlichkeit für die Looks der ehemaligen Suits-Darstellerin. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über die Klamotten der hübschen Brünetten gesprochen wird. Anlässlich des Jahreswechsels hat Promiflash nun einmal einen Blick auf Meghans modische Highlights des vergangenen Jahres geworfen – zumindest in finanzieller Hinsicht: Das waren ihre teuersten Outfits 2018!

Während ihrer 16-tägigen Reise durch Ozeanien und Australien, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Harry antrat, überzeugte Meghan täglich mit ihren Outfits. Bei einem offiziellen Termin in Sydney trug die 37-Jährige ein schwarz-weißes Dress der dominikanischen Modemarke Óscar de la Renta. Das Designerstück kostete circa 11.000 Euro. Im Rahmen einer Abendveranstaltung in Auckland verzauberte sie mit einem dunkelblauen Look. Für das mit Knöpfen verzierte Kleid des britischen Modemachers Antonio Berardi musste Meghan umgerechnet rund 2.500 Euro bezahlen.

Egal, ob bei der Royal-Wedding, bei ihren offiziellen Terminen als Herzogin oder bei ihren ersten Auftritten mit Babybauch, Neu-Royal Meghan verzauberte stets mit ihrer Garderobe. Doch dabei griff die Baldmama einige Male tief in die Geldbörse. Das mit Abstand teuerste Kleidungsstück, das sie im vergangenen Jahr trug, war ihr Brautkleid. Die schulterfreie Robe der französischen Luxusmarke Givenchy hat umgerechnet circa 340.000 Euro gekostet.

Auch das bodenlange Kleid, das sie auf der abendlichen Heiratsfeier trug, war kein Schnäppchen. Das weiße Ensemble der britischen Designerin Stella McCartney kostete knapp 100.000 Euro. Bei ihrem ersten offiziellen Auftritt als Mitglied des britischen Königshauses verzückte Meghan in einem beigen Kleid, das genau wie ihr Brautkleid von der französischen Marke Givenchy designt wurde. Umgerechnet rund 12.000 Euro soll der knielange Look der Herzogin gekostet haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Mai 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Juni 2018

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2018 in Sydney

Getty Images Meghan Markle im Oktober 2018



