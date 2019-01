Wayne Carpendale (41) beweist mal wieder, was für ein lustiger Dad er doch ist! Im vergangenen Mai sind der Moderator und seine Frau Annemarie Carpendale (41) zum ersten Mal Eltern geworden. Wie ihr gemeinsamer Sohnemann heißt, geschweige denn, wie er aussieht, behalten die beiden aber für sich. Trotzdem postet der stolze Papa regelmäßig knuffige Bilder mit seinem Spross, auf denen er einfach sein Gesicht verbirgt. Auch Waynes neuster Beitrag ist ein witziges Pic mit Baby Carpendale!

Via Instagram veröffentlicht der 41-Jährige jetzt ein amüsantes Selfie – darauf scheint "Mini C" seinem Vater beherzt in die Nase zu kneifen, der schmerzhaft das Gesicht verzieht! "Das ist meine Lieblingsnase und kein Haltegriff!", beschwert Wayne sich scherzhaft in der Bildunterschrift.

Seine Follower feiern die niedliche Aufnahme: "Einfach zauberhaft ihr beiden. Das ist so eine schöne Zeit, genieße sie" und "Er hat deine Nase! Das ist wohl jemand in der 'Ich schnapp mir alles'-Phase", freuen sich zwei Nutzer in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Foto? Stimmt ab!

Instagram / annie_carpendale Moderatorin Annemarie und Schauspieler Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn in New York 2018

