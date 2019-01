Wenn das keine schöne Überraschung zum Jahreswechsel ist! Im Juni 2016 hatten Gordon Ramsay (52) und seine Ehefrau Tana den Albtraum aller werdenden Eltern erlebt: Im fünften Monat erlitt die heute 44-Jährige eine Fehlgeburt und verlor ihr Baby. Zweieinhalb Jahre später gibt es glücklicherweise erfreuliche Nachrichten vom Starkoch und seiner Liebsten: Tana ist wieder schwanger und schenkt ihrem Gatten das fünfte Kind!

In einem Instagram-Video teilten Tana und Ramsey ihr Glück mit der ganzen Welt – und zwar mit der Hilfe ihrer Familie. Nach und nach sagte jedes Mitglied "Ein frohes neues Jahr" in die Kamera. Die Autorin war die Letzte in der Reihe. Aus dem Hintergrund hört man den werdenden Vater ankündigen: "Und wisst ihr was? Ein frohes neues Jahr wegen...". Die Kamera wurde von Tanas Gesicht nach unten geschwenkt – und dadurch der bereits ziemlich große Babybauch enthüllt. In welcher Schwangerschaftswoche die werdende Mama ist oder welches Geschlecht der Nachwuchs hat, ist bisher nicht bekannt.

Nur wenige Tage zuvor hatten Gordon und Tana ihren 22. Hochzeitstag gefeiert. Das Paar ist seit dem 21. Dezember 1996 verheiratet. Ihre älteste Tochter Megan ist bereits 21 Jahre alt. Zwei Jahre später wurden die Zwillinge Jack und Holly geboren. Elizabeth Matilda war mit ihren 17 Jahren bisher das Nesthäkchen.

Getty Images Gordon, Megan, Matilda, Jack, Holly und Tana Ramsay bei den BAFTA Children's Awards

Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay, Koch

Anzeige

Getty Images Gordon und Tana Ramsay beim Ironman in Lichfield, Juni 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de