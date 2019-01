Was für ein schönes Geschenk zum Jahreswechsel! Im August 2018 hatten Josh Peck (32) und seine Frau Paige O'Brien verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten. An der freudigen Botschaft ließen sie ihre Fans auf ihren Social-Media-Accounts teilhaben. Genau auf die gleiche Weise veröffentlichte das Paar nun auch die Nachricht der Geburt seines Nachwuchses: Baby Peck ist auf der Welt!

Auf Instagram stellten sowohl der "Drake & Josh"-Star als auch seine Gattin ein Foto des Neugeborenen online. In ihrer Caption verrieten die Neu-Eltern auch gleich Name und Geschlecht: "Max Milo Peck" – ein Junge also. Wie People in Erfahrung gebracht haben will, ist der Mini Peck schon seit dem 29. Dezember 2018 auf der Welt. Er soll in Los Angeles das Licht der Welt erblickt haben.

Von 2004 bis 2007 stand Josh mit Schauspieler Drake Bell (32) für die Sitcom "Drake & Josh" vor der Kamera. Klar, dass sich sein Kollege sehr für Joshs Nachwuchs-Zuwachs freut. In einem YouTube-Video vor der Geburt hatte er den inzwischen Vater gewordenen TV-Star gefragt: "Kann es mich Onkel nennen?" Inzwischen weiß man, dass "es" also ein "er" ist.

Instagram / paigeobrienn Josh Peck und Paige O’Briens Sohn Max Milo

Frazer Harrison / Getty Images Josh Peck bei den MTV VMAs

YouTube / Josh Peck Josh Peck und Drake Bell, bekannt aus "Drake & Josh"

