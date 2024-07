Drake Bell und Josh Peck sind mittlerweile wieder Besties!

Drake Bell (38) und Josh Peck (37) waren früher nicht nur in ihrer gemeinsamen Nickelodeon Serie "Drake & Josh" unzertrennlich. Auch privat waren die beiden Schauspieler ziemlich gute Freunde. Doch nur kurz nachdem die Serie abgesetzt worden war, verloren sich die beiden Hollywoodstars aus den Augen. Mittlerweile würde ihre Freundschaft aber stärker sein als je zuvor, wie Drake gegenüber Us Weekly verriet: "Wir haben einen ganz besonderen Platz im Herzen des jeweils anderen. Wir haben eine unglaubliche Liebe füreinander."

Der Tiefpunkt ihrer Freundschaft sei erreicht gewesen, als Josh seinen damaligen Freund im Jahr 2017 nicht zu seiner Hochzeit eingeladen hatte. Die einstigen Besties konnten ihre Differenzen schließlich unter vier Augen klären. Dass sie sich wieder angenähert hatten, lag laut Drake einer ganz besonderen Tatsache zugrunde. "Als wir beide Väter wurden, hatte das einen großen Einfluss auf unsere Beziehung", erklärte der 37-Jährige in dem Interview. Seither stünden sie wieder im engen Kontakt und reden laut dem Filmschauspieler "sehr viel miteinander".

Zuletzt war Drake aufgrund von erschütternden Enthüllungen in den Fokus der Berichterstattung getreten. Im März dieses Jahres wurde die Dokuserie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" veröffentlicht, in welcher er öffentlich über ein furchtbares Ereignis aus seiner Vergangenheit sprach. Darin enthüllte der einstige Kinderstar, beim Fernsehsender Nickelodeon Opfer von sexuellem Missbrauch geworden zu sein.

Getty Images Drake Bell und Josh Peck, April 2006

Getty Images Drake Bell bei einem Event in L.A. im Juli 2018

