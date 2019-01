Endlich bekommen Mario (26) und Ann-Kathrin Götzes (29) Fans einen kleinen Einblick! Im vergangenen Mai gaben der Profi-Fußballspieler und das Model sich nach sechs Jahren Beziehung das Jawort. Bisher war über das Ereignis lediglich bekannt, dass die Turteltauben sich im kleinen Kreis standesamtlich trauen ließen. Doch nun offenbarte die Beauty endlich ein weiteres Detail: Ann-Kathrin postete jetzt das erste Foto von ihrer Hochzeit!

In ihrer Instagram-Story ließ die schöne Blondine mit einer Diashow ihr Jahr 2018 Revue passieren. Zu ihren Highlights gehörte natürlich auch die Heirat mit ihrem Langzeitpartner: Auf dem bezaubernden Bild sind Mario und Ann-Kathrin zu sehen, die vermutlich gerade ihren ersten Kuss als Mann und Frau austauschen und somit ihre Ehe besiegeln. Mit der hübschen Aufnahme enthüllte die 29-Jährige auch ihr Hochzeitsoutfit – sie trug einen weißen Zweiteiler aus einer Hose und einem eleganten Cape. Ihr Gatte kleidete sich in einen schlichten schwarzen Anzug.

Mario und seine Frau genießen das Eheleben seitdem in vollen Zügen. Ihre traute Zweisamkeit verbringen sie dabei am liebsten gemütlich zu Hause, wie Ann-Kathrin kürzlich verriet: "Wenn Mario zu Hause ist, dann schauen wir Serien. Wir kochen oft zusammen. Und wir sind gerne in der Natur. Wir gehen viel spazieren", berichtete die Schönheit gegenüber Gala.

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin

Instagram / annkathringotze Mario Götze mit seiner Frau Ann-Kathrin, Dezember 2018

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze, Dezember 2018

