In seiner Haut möchte man lieber nicht stecken! Andrej Mangold (31) hatte es nicht leicht in der ersten Bachelor-Folge. Neben seiner Nervosität – immerhin sucht er nach seiner großen Liebe – machte ihm vor allem eine Tatsache zu schaffen: 20 unterschiedliche Frauen, deren Gesichter und deren Geschichten versuchte sich der Hannoveraner in wenigen Stunden zu merken. Doch das ist dem Basketballer nicht ganz so gut gelungen: Andrej verwechselte den Namen von zwei Ladys in der Auswahl-Zeremonie!

Die neunte Blumen-Übergabe sollte dem 31-Jährigen zum Verhängnis werden. "Die nächste Rose geht an Nathalie", verkündete Andrej. Mit Nathalie Zengin gibt es zwar eine Kandidatin mit diesem Namen, die er zuvor in die nächste Runde geschickt hatte, doch der TV-Junggeselle meinte eigentlich eine ganz Andere: "Shit happens, Jenny!" Jennifer Lange nahm dem Sportler die Verwechslung glücklicherweise nicht übel. Der Unternehmer hatte schon zuvor über seine Überforderung gesprochen: "Wie ein Schwamm, wenn er aber voller Wasser ist, geht nichts mehr rein."

Andrejs Fauxpas dürfte aufmerksamen Bachelor-Zuschauern bekannt vorkommen. Sein Vorgänger Daniel Völz (33) hatte in der vergangenen Staffel ebenfalls Probleme mit seinem Gedächtnis. Bei einem Gespräch hatte der Berliner Lina Kolodochka und Janina Weschta (25) miteinander vertauscht. Was sagt ihr zu Andrejs Fettnäpfchen? Stimmt ab!

