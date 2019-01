Es war die Nachricht am Weihnachtsabend! Nach gut neun Monaten Beziehung hielt Tom Kaulitz (29) um die Hand seiner Freundin Heidi Klum (45) an. Anschließend präsentierte die Germany's next Topmodel-Jurorin ihren Verlobungsring im Netz und erhielt daraufhin zahlreiche Glückwünsche. Auch der Zwillingsbruder des Tokio Hotel-Gitarristen freute sich sehr für das frisch verlobte Paar. Ganz unerwartet kam dieser Schritt für die Turteltauben jedoch nicht: Bereits im September hatte Heidi zugegeben, sich eine Hochzeit mit Tom sehr gut vorstellen zu können.

In ihrer Talkshow sprach Ellen DeGeneres (60) das Model auf seine zwei gescheiterten Ehen an. Heidis Antwort war gewohnt optimistisch: "Ich glaube immer noch an die Liebe und auch an die Ehe. Obwohl ich es zweimal nicht hinbekommen habe. Ich bin da nicht sehr gut drin." Allerdings müsse man für einen dritten Versuch wohl erst einmal den richtigen Partner finden, gab die TV-Gastgeberin daraufhin zu bedenken. Auf den Einwand reagierte Heidi prompt: "Ich habe jemand Großartiges gefunden! Mal sehen, was passiert... Er hat einen wunderbaren Körper", schwärmte die 45-Jährige.

Dass Heidi nicht die Finger von ihrem Liebsten lassen kann, war auch neulich wieder kaum zu übersehen: Im Dezember wurde sie wild turtelnd mit Tom am Set ihrer Castingsendung gesichtet. Hättet ihr gedacht, dass Heidi damals schon die Hochzeit im Kopf hatte? Stimmt ab!

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Ellen DeGeneres bei der Benefizveranstaltung "One Voice: Somos Live! A Concert For Disaster Relief"

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, Dezember 2018

