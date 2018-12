Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) können einfach nicht die Finger voneinander lassen! Das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist sind das Überraschungspaar des Jahres. Seit vergangenem Frühling sind die beiden gefühlt nur noch im Doppelpack zu sehen – und dabei turteln sie stets, was das Zeug hält! Sogar während der Arbeit flirten sie auf Teufel komm raus: Am Germany's next Topmodel-Set wurden Heidi und Tom jetzt beim Knutschen erwischt!

Wie die Paparazzi-Aufnahmen von den beiden Turteltauben zeigen, nutzten sie die Drehpausen am vergangenen Dienstag intensiv: Am Rande des TV-Sets in Los Angeles tauschten Heidi und Tom innige Küsse aus – von dem umherschwirrenden Filmteam ließen die Verliebten sich dabei gar nicht stören. Zusätzlich erntete die Model-Mama etliche schmachtende Blicke von dem Gitarristen. Kein Wunder bei diesem Anblick: Die 45-Jährige hatte sich für den Tag vor der Kamera in ein superheißes silbernes Mini-Dress und dazu passende hochhackige Stiefeletten gekleidet, in denen ihre langen schlanken Beine perfekt zur Geltung kamen.

Bei aller Verliebtheit musste sich Heidi aber dennoch ab und zu von Tom und dessen Hund losreißen, der auch mit von der Partie war. Denn schließlich stehen bei den Dreharbeiten neben der Model-Mama vor allem ihre Mädchen im Mittelpunkt. Erst kürzlich hatte die Beauty zwei Kandidatinnen der kommenden 14. Staffel via Instagram-Livestream vorgestellt. Freut ihr euch schon auf die neuen GNTM-Folgen? Stimmt ab!

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum mit ihrem Freund Tom Kaulitz

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles

Giovanni/SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, 2018

