Wird Denise Kappès (28) im neuen Jahr erneut den Bund fürs Leben schließen? Anfang 2018 heiratete die Reality-TV-Bekanntheit ihren damaligen Freund und Baby-Daddy Pascal Kappés (28). Doch ihre Liebe verabschiedete sich schon wenige Monate darauf – die Trennung folgte. Nun ist Denise mit ihrem Partner Tim glücklich. Der passionierte Capträger ist zudem nicht nur mit Leib und Seele für seine Liebste da, sondern auch für ihren Sohn Ben-Matteo. Wird aus den Turteltauben also bald eine echte Patchworkfamilie? Tim verrät nun seine Einstellung zum Thema Hochzeit!

Auf dem Couple-Channel der beiden auf Instagram beantwortete Tim die Fragen seiner Community. Ein Fan wollte wissen, ob er sich vorstellen könnte, seine Freundin zu ehelichen. "Das muss gut überlegt sein und erst mal muss der große Fehler von Denise aus diesem Jahr gelöst werden", äußerte er sich bezugnehmend auf Denise' Scheidung von Pascal. Abgeneigt ist der Neu-Influencer einer Ehe mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin gegenüber aber keinesfalls. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Wenn ich die nächsten Jahre mit ihr "aushalte", dann kann ich mir das gut vorstellen."

Eine Hochzeit würde das Band ihrer Beziehung nur noch weiter stärken – schon jetzt haben sie einiges zusammen erlebt. Für seine Stärke, als es Denise besonders schlecht erging nach der Trennung, bewundert die Netz-Beauty ihren Tim besonders, wie sie Promiflash verraten hat: "Es ist insgesamt eine schwierige Situation gewesen, deswegen schätze ich an Tim, dass er so stark auch war an meiner Seite, er hat ja alles miterlebt."

Denise Kappès mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

Denise Kappés mit Sohn Ben-Matteo und Freund Tim

Denise Kappès mit Tim

