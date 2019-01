Heidi Klum (45) schwebt im absoluten Liebes-Glück! Das Model geht seit einigen Monaten mit dem Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) gemeinsam durchs Leben. Am vergangenen Heiligabend ließen die beiden Turteltäubchen die große Bombe platzen: Sie haben sich verlobt. Für die Blondine wird die anstehende Hochzeit allerdings nicht die erste sein – sie war zuvor schon mit Ric Pipino und Seal (55) verheiratet. Doch was macht ihr erster Ehemann eigentlich heute?

Mit dem australischen Starfriseur war die Germany's next Topmodel-Jurorin von 1997 bis 2003 verheiratet – gemeinsam lebte das Paar in der US-amerikanischen Metropole New York. Seit dem Beziehungs-Aus hat sich bei dem 56-Jährigen nicht viel verändert: Er schwingt noch immer die Schere und ist sich auch äußerlich treu geblieben. Dafür hat sich einiges in seinem Privatleben getan. Mittlerweile ist der spitzbärtige Haarkünstler ein dreifacher Familienvater und lebt in einer glücklichen Beziehung mit seiner neuen Lebensgefährtin.

Ric, der nach eigenen Angaben auch Megastar Lady Gaga (32) das richtige Hairstyling verpasst, hat sich vor wenigen Tagen auch zu der aktuellen Beziehung seiner Ex geäußert. Auf Instagram postete er das Verlobungs-Selfie von Heidi und Tom. "Glückwunsch, Heidi Klum. Ich bin so happy für dich", schrieb der Australier zu dem verliebten Schnappschuss.

Getty Images Ric Pipino im September 2014

Getty Images Ric Pipino und Heidi Klum bei einer Film-Premiere im Mai 2002

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

