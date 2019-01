Seine Beauty-Eingriffe nehmen kein Ende! Model Rodrigo Alves (35), besser bekannt als Real-Life-Ken, kann es einfach nicht lassen. Nach mehr als 50 Schönheitsoperationen ist er offenbar mit seinem Aussehen immer noch nicht zufrieden und will sich nun erneut unters Messer legen. Bis heute hat Rodrigo mehr als 550.000 Euro für seinen Körper ausgegeben – und nun will er offenbar noch mehr Geld hinblättern: Rodrigo möchte seine Nase zum elften Mal operieren lassen!

Wie der 35-jährige Reality-Star jetzt MailOnline berichtete, möchte er sich außerdem die Augen liften, seine Kinn-Implantate verkleinern sowie Fett absaugen lassen. Denn nach einer Rippenentfernung habe er zu viel zugenommen. Die Nasen-OP will Rodrigo nicht nur aus optischen Gründen vornehmen lassen, sondern auch, um besser atmen zu können. Bereits vor zwei Jahren hatte sich der Social-Media Star an seinem Riechorgan operieren lassen. Dabei ware es zu Komplikationen gekommen, woraufhin Rodrigo sogar in Lebensgefahr schwebte.

Vor Kurzem hatte eine andere, Aufsehen erregende Neuigkeit über den Reality-Darsteller die Runde gemacht. So hatte eine italienische Film-Produktionsfirma dem Puppenmann angeblich 3,9 Millionen Euro geboten für den Fall, dass er sein bestes Stück amputieren lässt. Im Gegenzug wurde ihm eine Rolle in einem Disney-Film versprochen. Für Rodrigo war das jedoch nicht Grund genug, sich von seinem besten Stück zu trennen.

Flynet - Splash News Rodrigo Alves, Real-Life-Ken

Anzeige

MEGA Rodrigo Alves in West Hollywood

Anzeige

Instagram / rodrigoalvesuk Rodrigo Alves, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de