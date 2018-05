Rodrigo Alves (34) ist immer noch nicht zufrieden: Real-Life-Ken hat schon zig Schönheits-OPs hinter sich. Zuletzt ließ er sich vier Rippen entfernen, um eine schmalere Taille zu bekommen. Ein Schritt, den er mittlerweile bereut: Der Realitystar hat seither nicht nur Schmerzen und fiese Narben, er nahm durch den Eingriff tatsächlich ordentlich zu! Dafür hat Rodrigo aber schon eine Lösung: Er will sich ein Magenballon einsetzen lassen!

Ganze zwölf Kilo habe er nach der OP zugenommen, die ihn eigentlich schmaler machen sollte. Das verriet der 34-Jährige jetzt in der brasilianischen TV-Show The Night. "Ich konnte nicht ins Fitnessstudio oder laufen – und um mich auszukurieren, musste ich viel liegen", erklärte er seine mysteriöse Gewichtszunahme. Den zusätzlichen Pfunden wolle er jetzt in der typischen Rodrigo-Manier zu Leibe rücken: durch eine OP! Ein Magenballon soll den gebürtigen Briten wieder in Form bringen. "Alle meine Outfits sind so eng und ich weigere mich, mir größere Klamotten zu kaufen", begründete er seine Entscheidung.

Dabei hatte Rodrigo doch eigentlich angekündigt, vorerst die Finger von den Beauty-OPs lassen zu wollen. Immerhin steht seine Gesundheit dabei auf dem Spiel. Aber auch das ist kein Grund für den selbst ernannten Ken, sich von Eingriffen komplett abhalten lassen: "Ich bin durch mit Schönheitsoperationen, aber mit ästhetischen Behandlungen werde ich nicht aufhören."

Tavera Antonello / Splash News Rodrigo Alves, Reality-Star

Anzeige

Derek Storm / Splash News Rodrigo Alves

Anzeige

Rocky/WENN Real-Life-Ken Rodrigo Alves

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de