Hier war Kendall Jenner (23) wohl etwas zu schnell unterwegs! Vergangene Woche gehörte das Model zu den Gästen auf der großen Weihnachtsparty von Schwester Kim Kardashian (38) und deren Ehemann Kanye West (41). Für diesen Anlass hatte das Promi-Paar weder Kosten noch Mühen geschneut. So ließen sie ihr Grundstück in den sonnigen Hidden Hills mittels Kunstschnee in ein Winter-Wonderland verwandeln. Kendall nutzte die Gelegenheit und schnappte sich einen Schlitten – von dem sie glatt herunter segelte!

In ihrer Instagram-Story postete Kim nun Fotos von ihrem Xmas-Events, darunter waren auch einige Pics von rodelnden Gästen. Die lustigste Bilderreihe war jedoch definitiv die von Kendall – denn auf den Fotos ist Schritt für Schritt festgehalten, wie die Beauty samt ihres eleganten Maxikleides bäuchlings in den Schnee plumpst! Kendalls Lachen nach zu urteilen, schien die Tollpatsch-Aktion allerdings nicht besonders schmerzhaft gewesen zu sein.

Auch der inoffizielle Freund des Models,Ben Simmons, war an diesem Abend mit von der Partie – Silvester sollen die beiden ebenfalls gemeinsam verbracht haben, wie ein Insider kürzlich gegenüber HollywoodLife enthüllte. "Die Sache zwischen Kendall und Ben wird definitiv ernster und sie versucht vehement, deshalb nicht auszuflippen", offenbarte der Vertraute weiter.

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner bei Kim Kardashians Weihnachtsparty 2018

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner, Model und Reality-Star

Anzeige

Instagram / kimkardashian Ben Simmons und Kendall Jenner, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de