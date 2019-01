Endlich ist das Geheimnis um Justin Biebers (24) Tätowierung gelüftet! Seit November sind Gerüchte im Umlauf, dass sich der Musiker gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Hailey (22) ein Partner-Tattoo stechen ließ. Doch bisher gelang es dem Sänger einwandfrei, das Motiv vor den neugierigen Paparazzi zu verstecken. Aber nun sind endlich Bilder des Körperkunstwerks aufgetaucht: Justin ließ sich tatsächlich im Gesicht tätowieren!

Kein Geringerer als der Tätowierer Jon Boy selbst veröffentlicht auf seinem Social-Media-Kanal nun ein Foto von Justins Hautbemalung. Über der rechten Augenbraue des Kanadiers prangt in filigraner Schrift das englische Wort "grace" (zu Deutsch: Anmut, Gnade, Anstand). Das Tattoo hat offenbar nicht nur für den Biebs eine besondere Bedeutung: Auch bei Jon Boy hinterließ der Termin mit seinem Promikunden bleibenden Eindruck. "Mir wird immer wieder bewusst, was meine Bestimmung ist, wenn ich mit Leuten wie dir zusammenarbeite. Menschen, die ihre Probleme, Ängste, Trauer, Erinnerungen und Triumphe mit mir teilen", schwärmt der Künstler auf seinem Instagram-Kanal.

Nach wie vor ist nicht bekannt, was sich Justins Gattin Hailey im Zuge ihrer Partner-Tätowierung stechen ließ. Bisher ist noch nicht einmal durchgesickert, an welcher Stelle das Model ihren Körper verzieren ließ. Was haltet ihr von Justins Tattoo über dem Auge? Stimmt im Voting ab!

Getty Images Hailey und Justin Bieber in New York City

Pap Nation / SplashNews.com Justin Bieber in Los Angeles

Splash News Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

