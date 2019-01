Was für ein Auftakt! Am gestrigen Mittwochabend flimmerte die erste Folge von der neuen Der Bachelor-Staffel über die deutschen Fernseh-Bildschirme. Junggeselle Andrej Mangold (31) lernte die 20 Frauen kennen, mit denen er in den kommenden Wochen auf Tuchfühlung wird. Im Promiflash-Interview verriet er schon vor der Ausstrahlung, wie er sich in dieser ungewöhnlichen Situation verhalten wird, um die Richtige zu finden – aber blieb er seiner Strategie dann in der Praxis auch treu?

Gegenüber Promiflash gab der Profi-Basketballer zu, dass er schon großen Respekt vor der ersten Nacht der Rosen hat. Schließlich prasseln unglaublich viele Informationen auf ihn ein. Da gebe es für die Kandidatinnen seiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten, um hervorzustechen. "Entweder der erste Eindruck holt mich direkt ab oder die Frau macht etwas Besonderes und bleibt dadurch in meinem Gedächtnis", erklärte er. Gesagt, getan: Lara Helmrich war vielleicht auf den ersten Blick nicht sein Typ, doch durch ihre originelle Tanz-Performance konnte sie den 31-Jährigen dann doch überzeugen. Von Evanthia Benetatou war er direkt hin und weg, als sie aus dem Auto stieg. Auch sie bekam eine Schnittblume von dem Hottie.

Außerdem betonte Andrej, dass für ihn das erste Aufeinandertreffen zwar wichtig, aber nicht unbedingt entscheidend ist. "Ich gucke natürlich auch auf den zweiten Eindruck", betonte er. Und auch hier hielt der Hannoveraner Wort: Jade Übach wirkte zunächst sehr albern und kicherte wie ein kleines Schulmädchen, als sie ihm gegenüber stand. Doch bei einem Gespräch unter vier Augen, gab er ihr dann noch eine Chance und siehe da: Die Flugbegleiterin konnte ihren Fauxpas wettmachen und so doch noch eine Rose ergattern.

