Andrej Mangolds (31) großes Flirtabenteuer hat offiziell begonnen! Am Mittwoch flimmerte endlich die Auftaktfolge von Der Bachelor über die Bildschirme: Nicht nur die 20 liebeshungrigen Kandidatinnen lernten den Rosenkavalier in Mexiko persönlich kennen, vom heimischen Sofa aus konnten sich auch die gespannten Zuschauer einen Eindruck von dem Basketballer machen. Ob der Hannoveraner mit seinem Look und seiner Persönlichkeit wohl punkten konnte?

In einem dunkelblauen Anzug mit passender Krawatte empfing Andrej seine Flirtpartnerinnen in Mexiko. Nach und nach stiegen die Mädels aus einer Limousine und durften den 31-Jährigen in einem kurzen Gespräch beschnuppern. Doch einigen Girls stockte der Atem, als sie den Sportler zum ersten Mal sahen. "Du hast so schöne Augen" oder "Der attraktivste Bachelor – mit Abstand" – so regnete es Komplimente für den gelernten Kaufmann für Versicherungen und Finanzen.

Doch der TV-Junggeselle konnte die Ladys nicht nur mit seiner Optik begeistern: Er behielt auch einen kühlen Kopf. Bei der anschließenden Party fuhren die ersten Mädels nämlich bereits die Krallen aus und crashten immer wieder Gespräche, die Andrej mit ausgewählten Kandidatinnen eigentlich unter vier Augen zu führen versuchte. Doch der Unternehmer blieb stets freundlich und führte in aller Ruhe eine Unterhaltung nach der anderen. Wie kam Andrej bei euch an? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D Andrej Mangold und Claudia Bergmann in der ersten Bachelor-Folge

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, Bachelor 2019

MG RTL D Jade und Andrej bei "Der Bachelor"

