Andrej Mangold (31) hat als Bachelor die Qual der Wahl! Ab Januar wird sich der Hannoveraner in der Rolle des Rosenkavaliers in das vermutlich größte Flirt-Abenteuer seines Lebens stürzen. Vor traumhafter Kulisse trifft er in Mexiko auf 20 liebeshungrige Mädels, die ihn um den Finger wickeln wollen. Kurz vor dem Start der neunten Kuppelshow-Staffel wurden nun die ersten Fotos der Kandidatinnen veröffentlicht: Doch wer kann wohl am meisten bei dem TV-Junggesellen punkten?

Die ersten Bilder der zwanzig Single-Ladys beweisen, dass die Kandidatinnen auch in diesem Jahr erneut nicht unterschiedlicher sein könnten: Ob blond, brünett, frecher Kurzhaarschnitt oder lange Wallemähne – rein optisch ist jeder Typ Frau vertreten. Doch nicht nur mit ihrem Look wollen die Girls bei Andrej punkten. Einige haben sich auch schon eine Verführungsstrategie bereitgelegt: "Ich flirte gerne mit meinen Augen", verriet beispielsweise Nadine Illa im RTL-Gespräch. Ihre Konkurrentin Nathalie Zengin vertraut da lieber auf das Schicksal: "Alles kommt so, wie es soll", zeigte sie sich zuversichtlich.

Auch Nadine Klein (33) hoffte vor einigen Monaten darauf, mit ihrem Auftreten beim damaligen Bachelor Daniel Völz (33) zu punkten. Zwar sollte es mit dem Immobilienmakler am Ende nicht klappen, dafür wurde sie kurze Zeit später zur Bachelorette gekürt. Für die neuen Kuppelshow-Mädels hat die 33-Jährige daher einen guten Tipp parat: "Das alles nicht so nah an sich heranlassen, einen kühlen Kopf bewahren und keine Show abziehen", erklärte sie im Promiflash-Interview. Wer hat eurer Meinung nach die besten Chancen, Andrej von sich zu begeistern? Stimmt im Voting ab, welche der 20 Kandidatinnen euch vom ersten Eindruck her am besten gefällt!

MG RTL D Cecilia Asoro, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Christina Graß, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Claudia Bergmann, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Claudia Gottwald, Bachelor-Kandidatin 2019

MG RTL D Ernestine Palmert, Bachelor-Teilnehmerin

MG RTL D Bachelor-Kandidatin Evanthia Benetatou

MG RTL D Isabell Bernsee, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jade Übach, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Jasmin Iacuzzo, Teilnehmerin bei "Der Bachelor"

MG RTL D Jennifer Lange, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Julia Jessica Karbownik, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Karin Kufieta, Bachelor-Kandidatin 2019

MG RTL D Kimberley Schulz, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Lara Helmrich, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Luisa Haimann, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Bachelor-Kandidatin Mariya Lazareva

MG RTL D Nadine Illa, nimmt 2019 bei "Der Bachelor" teil

MG RTL D Nathalie Zengin, Kandidatin bei "Der Bachelor"

MG RTL D Stefanie Gebhardt, Bachelor-Teilnehmerin 2019

MG RTL D Vanessa Prinz, Bachelor-Kandidatin 2019



