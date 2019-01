Das große Bachelor-Abenteuer ist endlich in vollem Gange! Am Mittwochabend lernte der diesjährige Rosenkavalier Andrej Mangold (31) endlich die 20 Kandidatinnen kennen, die vor laufenden Kameras sein Herz erobern wollen. Dafür legten sich die Mädels bereits in der ersten Kuppelshow-Folge kräftig ins Zeug und fuhren ihre Krallen aus. Vorjahres-Teilnehmerin Janina Celine Jahn (24) ahnt jedenfalls schon jetzt, wer in dieser Staffel das größte Zickenpotenzial hat!

Nachdem Evanthia Benetatou beim ersten Aufeinandertreffen mit Andrej durchaus punkten konnte, wollte sie ihn unbedingt näher kennenlernen. Also crashte sie bei der anschließenden Party seine Unterhaltung mit einer Konkurrentin. Für Janina Celine ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie in den kommenden Wochen ordentlich Stunk machen wird. "Für mich hat das größte Zickenpotenzial auf jeden Fall die Eva. Ich glaube, die kann schon ordentlich austeilen und rumzicken", erklärt die Blondine im Promiflash-Interview. Aber auch zwei andere Ladys sind der Ex-Bachelor-Kandidatin negativ aufgefallen: "Ich glaube, Cecilia ist auch nicht ganz ohne. Aber auch die Isabell (28) kann, denke ich, gut austeilen!"

Sollte Janina Celines Einschätzung tatsächlich zutreffen, dürfte es im Kampf um Andrejs Gunst schwer für Eva, Cecilia und Isabell werden. In einem Interview verriet der Basketballer im Vorfeld der Staffel nämlich, dass er Rumgezicke überhaupt nicht ausstehen kann. Glaubt ihr auch, dass die drei Girls für Stress sorgen werden? Stimmt im Voting ab!

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, bekannt aus "Der Bachelor"

MG RTL D Andrej Mangold und Eva

MG RTL D; MG RTL D Isabell Bernsee und Cecilia Asoro

