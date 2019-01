Andrej Mangold (31) weiß genau, was er will! Am Mittwochabend trifft der diesjährige Bachelor zum ersten Mal auf die 20 Kandidatinnen, die in den kommenden Wochen sein Herz erobern möchten. Vor Kurzem verriet der Hannoveraner bereits, dass er optisch vor allem auf den dunklen Frauentyp stehe. Doch seine Flirt-Partnerinnen müssen auch mit ihrer Persönlichkeit überzeugen, denn einige Charaktereigenschaften kann der Basketballer gar nicht leiden!

Im Gala-Interview spricht Andrej ganz offen darüber, wie seine potenzielle Traumfrau sein sollte. Bei den Kuppelshow-Kandidatinnen achte er vor allem auf ihr Auftreten; mit manchen Verhaltensweisen könnten sich die Mädels dabei mächtig ins Aus schießen. "Ich finde es schwierig, wenn eine Frau zickig ist. Wenn sie unehrlich ist, Lügen gehen überhaupt nicht. Auch Eifersucht ist ein Thema, das ich nicht so gut finde", verrät der 31-Jährige.

Andrej macht aber kein Geheimnis daraus, dass ihm auch das Äußere einer Frau wichtig ist. Er weiß schon genau, worauf er beim ersten Aufeinandertreffen besonders schauen wird. "Auf jeden Fall ins Gesicht. Das ist für mich das Wichtigste: eine schöne Ausstrahlung, ein schönes Lächeln und tolle Augen. Dann schaue ich natürlich auch auf ihre Figur. Vielleicht auch darauf, was sie anhat, wie sie sich stylt und wie sie sich gibt", gibt der gelernte Kaufmann für Versicherungen und Finanzen zu.

