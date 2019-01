Glamourös ins neue Jahr! Royals tragen die schönsten Kleider und besuchen die rauschendsten Feste. Was wie ein Märchen klingt, ist vor allem bei den europäischen Königshäusern nahezu Alltag – so auch bei der dänischen Königsfamilie. Die läutete das Jahr 2019 mit dem traditionellen Neujahrsball von Königin Margrethe II. ein. Eine Dame stach bei den königlichen Feierlichkeiten zum Jahreswechsel besonders heraus: Kronprinzessin Mary (46)!

Die Ehefrau von Kronprinz Frederik (50) kam in einem bodenlangen Kleid von Jesper Høvring zu dem glamourösen Event im Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Der dänische Haute-Couture-Designer gilt als ihr Lieblingsmodeschöpfer. Die gebürtige Australierin trug bereits so einige Kreationen von ihm: etwa bei der Amtseinführung des Königs der Niederlande Willem-Alexander im Jahr 2013 oder bei der Bambi-Verleihung 2014 in Berlin.

Ihre Silvester-Robe war mit einem goldenen, floralen Muster bestickt und an den Ärmeln transparent. Dazu trug Mary eine funkelnde Tiara auf dem Kopf und den Elefanten-Orden um den Hals. Das exotische Schmuckstück gilt als der höchste und älteste dänische Ritterorden.

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary und Prinz Frederik

Anzeige

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary beim Neujahrsball

Anzeige

Hanne Juul/Aller/MEGA Prinzessin Mary beim Neujahrsball in Kopenhagen

Anzeige

Was haltet ihr von Marys Robe? Einfach wunderschön! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de