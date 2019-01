So gut steht Lauren Burnham (27) die Schwangerschaft! Im vergangenen November verkündeten die Beauty und ihr Verlobter Arie Luyendyk (37), dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Turteltauben lernten sich in der US-Kuppelshow The Bachelor kennen, wo sie nach einem dramatischen Liebeschaos schließlich zueinander fanden. Wie glücklich die beiden nun miteinander sind, zeigt sich auch auf einem aktuellen Pärchenfoto – inklusive Laurens zauberhafter Babykugel!

Den hübschen Schnappschuss veröffentlichte das Paar jetzt via Instagram. Auf dem Bild posieren Arie und Lauren auf einer Treppe – der frühere Rosenkavalier kniet dabei vor seiner Angebeteten und schaut ihr verliebt in die Augen. Doch das wohl süßeste Detail an der Aufnahme ist der kleine Schwangerschaftsbauch, der sich deutlich unter dem eleganten roten Kleid der Mami in spe abzeichnet! Mittlerweile sieht man der Schönheit an, dass sie sich bereits in der 19. Woche befindet.

Doch neben solch schönen Aspekten müssen sich Schwangere auch oft mit unangenehmen Nebenwirkungen auseinandersetzen. "Oktober war miserabel, ich hatte eine solche Morgen-Übelkeit und habe das Haus kaum verlassen", offenbarte Lauren kürzlich gegenüber Us Weekly.

Instagram / babyluyendyk Lauren Burnham in der 18. Schwangerschaftswoche

Instagram / laureneburnham Arie Luyendyk Jr. und Lauren Burnham in Australien, April 2018

Instagram / babyluyendyk Lauren Burnham, Dezember 2018

