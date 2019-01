Mit ihrer Rolle in der Serie Suits wurde Herzogin Meghan (37) weit über die USA hinaus berühmt – doch besonders beliebt scheint sie sich mit zunehmendem Erfolg offenbar nicht gemacht zu haben. Ein ehemaliger Freund, der die heutige Herzogin von Sussex auch schon vor ihrer Zeit als erfolgreiche Schauspielerin kannte, spricht jetzt über seine Bekanntschaft mit der 37-Jährigen und fällt ein hartes Urteil: So ist es, mit Meghan befreundet zu sein!

Meghan sei "keine Person, mit der man überhaupt befreundet sein kann", sagte der Insider aus Hollywood der Zeitschrift Vanity Fair. Er fügte hinzu: "Sie ist eher der Typ, der mit seiner Stylistin befreundet ist." Damit spielt die Quelle nicht nur auf Meghans Stylistin und beste Freundin Jessica Mulroney an, sondern auch darauf, dass die Herzogin sich ihre Freunde offenbar danach aussuche, ob diese ihr bei ihrer Karriere weiterhelfen. Denn: Meghans erstes Ziel sei es angeblich immer gewesen, berühmt zu werden.

Diese Behauptung stützt der Insider mit einer Erzählung von einer sogenannten "Sayonara Zara"-Party, die Meghan gegeben haben soll, nachdem sie von ihrer Rolle als Rachel Zane in "Suits" erfahren habe. Bei dieser Party, deren Titel "Auf Wiedersehen, Zara" eine Anspielung an die spanische Modekette Zara sein soll, habe Meghan günstige Klamotten an ihre Freunde verschenkt – und Jessica Mulroney habe Meghan anschließend dabei geholfen, ihren Kleiderschrank nur noch mit Designer-Klamotten zu füllen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Verlobungsbekanntgabe 2017

WENN.com Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle, als Rachel Zane in "Suits"

Getty Images Jessica Mulroney bei der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry

