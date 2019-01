Bradley Cooper (43) und Irina Shayk (32) sind seit 2017 glückliche Eltern einer kleinen Tochter – und verbringen, wenn es ihre Jobs zulassen, jede freie Minute als Dreier-Gespann. Jetzt kursieren in der Presse putzige Familienfotos mit Seltenheitswert, denn eigentlich zeigt sich der Schauspieler nicht so häufig mit Wonneproppen Lea in der Öffentlichkeit: In einem Park genießt er einen Papa-Tochter-Tag mit seiner Prinzessin!

Die Paparazzi-Aufnahmen präsentieren den 43-Jährigen mit Lea an Neujahr im sonnigen Los Angeles. Die beiden liegen entspannt auf einer Wiese, tragen Schlabberlook – und der stolze Bradley hält den innigen Moment mit seiner Handykamera fest.

Beruflich dürfte der Hollywood-Star bald wieder stark eingespannt sein, immerhin stehen die Verleihungen der Oscars und der Golden Globes kurz bevor. Erfreulich für Bradley: Er landete mit seinem Regie-Debüt im Drama "A Star Is Born" mit Lady Gaga (32) 2018 einen Hit an den Kinokassen. Denkt Ihr, dass der Film in diesem Jahr einen Oscar gewinnt? Stimmt ab!

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Bradley Cooper mit seiner Tochter Lea de Seine

Anzeige

MEGA Bradley Cooper und Tochter Lea in New York, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Lady Gaga und Bradley Cooper bei der "A Star Is Born"-Premiere in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de