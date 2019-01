Dieses Bachelorette-Dreamdate hatte es wirklich in sich! In der vergangenen Staffel der Kuppelshow konnte Daniel Lott die TV-Singlelady Nadine Klein (33) so sehr von sich überzeugen, dass er gemeinsam mit ihr ein traumhaftes Date auf Aruba verbringen durfte. Obwohl die geborene Münchnerin ihm wenig später im großen Finale das Herz brach, wird das Männermodel nun noch einmal auf die Trauminsel fliegen. Beehrt ihn Nadine auch dieses Mal mit ihrer Anwesenheit?

Kurz nachdem Nadine ihm eine Abfuhr erteilt hatte, bekam Daniel vom Fremdenverkehrsamt das Angebot, als Entschädigung für die Finalpleite noch einmal nach Aruba zu fliegen. Die 33-Jährige gönnt ihm diese einmalige Gelegenheit von ganzem Herzen. "Sie weiß von der Reise und hat sich für mich gefreut. Wir haben kurz darüber gescherzt, dass sie meine Begleitung sein könnte – was aber wirklich ein Spaß war", verrät der amtierende Mister Schwaben im Promiflash-Interview. Da seine Freunde nicht gerne in der Öffentlichkeit stehen, möchte der Masterabsolvent nicht verraten, wer ihn bei dieser einmaligen Reise begleiten wird.

Daniel ist auf jeden Fall bereit, auf Aruba neue Erfahrungen zu machen. Um die Plätze, die er damals mit Nadine besucht hat, wird er daher einen großen Bogen machen. "Die habe ich ja schon gesehen und man muss ja nicht unnötig alte Kamellen auskramen! Immer nach vorne schauen und Neues erleben – das ist mein Motto", erklärt der Bad Saulgauer.

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott, bekannt aus "Die Bachelorette"

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein und Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de