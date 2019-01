Vor rund einem halben Jahr sind Hana Nitsche (33) und ihr Liebster Chris Welch zum ersten mal Eltern geworden. Die Model-Mama lässt ihre Netz-Community seitdem an ihrem Glück teilhaben und postet regelmäßig niedliche Fotos ihrer kleinen Tochter. Nur den Namen der Kleinen hat Hana bisher für sich behalten. Dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund, wie sie nun verriet: Papa Chris möchte den Namen geheim halten!

In einem Text, den Hana in ihrer Instagram-Story geteilt hat, schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin, dass sie alle Entscheidungen bezüglich des Kindes gemeinsam mit ihrem Verlobten abstimmt. Wann und ob sie den Namen mit ihren Fans teilen wird, ließ Hana noch offen: "Ich warte darauf bis der Papa sein Go gibt. Wir wollten anfänglich nicht einmal Bilder posten, aber da gab es so ein paar Experten, die uns das mies machen wollten und dann bei der Familie gesucht haben." Um den neugierigen Usern zuvorzukommen, hat sich das Paar dazu entschieden, nun doch Pics ihrer Maus zur veröffentlichen.

Hana steht jedoch voll und ganz hinter dem Entschluss ihres Mannes: "Wir wollen unsere Tochter einfach nur so gut es geht schützen, daher wurde der Name noch nicht bekannt gegeben." Außerdem bat sie ihre Follower in dem Post darum, diese Entscheidung zu akzeptieren.

