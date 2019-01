Das erste gemeinsame Liebesnest! Jennifer Lawrence (28) und Cooke Maroney machen Nägel mit Köpfen: Zwischen dem Pärchen scheint es nach sechs Monaten Beziehung schon richtig ernst zu werden. Die Turteltauben sollen erst im Juni vergangenen Jahres begonnen haben, einander zu daten, nachdem Laura Simpson, die beste Freundin der Schauspielerin, sie einander vorgestellt hatte. Nun wurde bekannt, dass Jen und der Galerist bereits zusammengezogen sein sollen!

Gegenüber US Weekly verriet ein anonymer Insider, dass es "sehr ernst" zwischen Jennifer und Cooke sei: "Sie scheinen definitiv etwas Langfristiges zu planen." Der 33-Jährige reagiere jedes Mal sehr verschämt, wenn er mit Freunden und Kollegen über seine neue Freundin spricht. "Er ist offensichtlich verknallt in sie", plauderte die Quelle weiter aus. Wo genau sich das Anwesen der Verliebten befinden soll, ist bisher aber nicht bekannt.

Zuvor war Jennifer fast ein Jahr lang mit dem Regisseur Darren Aronofsky (49) liiert gewesen, den sie bei den Dreharbeiten zum Film "Mother!" kennen und lieben lernte. In der Vergangenheit führte sie außerdem unter anderem Beziehungen mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (41) sowie ihrem X-Men-Kollegen Nicholas Hoult (29). In einem Interview mit Marc Maron verriet die Amerikanerin, mit all ihren Ex-Freunden noch immer gut befreundet zu sein, weil sie stets direkt und offen gewesen sei.

Kevork Djansezian/Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

WENN.com Cooke Maroney

Cindy Ord / Getty Images for Brooklyn Academy of Music Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence auf der BAM Gala 2018

